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Потрясающий гол форварда "Севильи" был признан УЕФА моментом дня в Лиге Европы

Мунир Эль-Хаддади отличился в Праге.

Мунир (слева) после своего успеха
Фото: EPA/UPG
Мунир (слева) после своего успеха
Форвард "Севильи" Мунир Эль-Хаддади свои голом на 59-й минуте в ворота чешской "Славии" сравнял счет в матче (2:2) и, как оказалось впоследствии, перевел поединок 1/8 финала Лиги Европы в овертайм (первый матч в Андалусии также завершился вничью 2:2).

Великолепное исполнительное мастерство Мунира было официально отмечено УЕФА, признавшем его гол Лучшим моментом дня.

Отметим, что ответный поединок между "Славией" и "Севильей" был полон драматизма.

В дополнительное время испанцы на 98-й минуте впервые в матче вышли вперед 2:3 и казалось, что "пражская весна" для хозяев завершилась - для выхода в четвертьфинал футболистам "Славии" необходимо было забивать дважды.

Однако спустя уже 4 минуты Мик ван Бурен в третий раз в матче сделал счет равным 3:3.

А на предпоследней минуте Ибрахим Траоре своим голом шокировал всех болельщиков андалусийцев 4:3.

Победный гол
Фото: EPA/UPG
Победный гол

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