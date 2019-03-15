Великолепное исполнительное мастерство Мунира было официально отмечено УЕФА, признавшем его гол Лучшим моментом дня.
⚡️ Skill of the Day ⚡️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 марта 2019 г.
🥇@Munirhaddadi
😍 10/10 for technique 👌#UEL @UKEnterprise pic.twitter.com/l7eudYXLHm
Отметим, что ответный поединок между "Славией" и "Севильей" был полон драматизма.
В дополнительное время испанцы на 98-й минуте впервые в матче вышли вперед 2:3 и казалось, что "пражская весна" для хозяев завершилась - для выхода в четвертьфинал футболистам "Славии" необходимо было забивать дважды.
Однако спустя уже 4 минуты Мик ван Бурен в третий раз в матче сделал счет равным 3:3.
А на предпоследней минуте Ибрахим Траоре своим голом шокировал всех болельщиков андалусийцев 4:3.