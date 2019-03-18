Миланское дерби было жарким, как на поле, так и на трибунах.

Фото: EPA/UPG Миланское дерби во всей красе

Накануне в рамках 28-го тура чемпионата Италии на "Сан-Сиро" прошло Derby della Madonnina - миланское дерби между "Миланом"

Еще до стартового свистка судьи Марко Гуиды был установил рекорд Серии А.

На воскресный матч совместными усилиями было заработано более 5,7 млн евро (включая гостиничные услуги), сообщает Football Italia.

Это рекордное дерби, все билеты на "Сан-Сиро" распроданы, выручка стала наибольшей в истории "Милана", а также является рекордной для Серии А, отмечает издание.

Предыдущий рекорд перекрыт на 400 тыс. евро.

Напомним, домашний матч "Интера" с "Ювентусом", который в апреле 2018 года состоялся также на "Сан-Сиро", принес в казну миланского клуба 5.3 млн евро.

Добавим, что миланское дерби выиграли гости (2:3), которыми, в данном случае, выступали футболисты "Интернационале".