Фото: EPA/UPG Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко

Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко заняла третье место в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Первыми стали норвежки (Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Олсбю Ройселанн) с результатом 1:12:00,1, украинки уступили им 35 секунд. Второе место с отрывом 10 секунд от Украины заняла сборная Швеции.

Это вторая медаль сборной Украины на этом чемпионате мира. 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл" золото" в гонке преследования.