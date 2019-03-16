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Женская сборная Украины по биатлону стала третьей в эстафете на чемпионате мира

Джима, сестры Семеренко и Меркушина уступили победительницам 35 секунд.

Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко
Фото: EPA/UPG
Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко

Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко заняла третье место в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Первыми стали норвежки (Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Олсбю Ройселанн) с результатом 1:12:00,1, украинки уступили им 35 секунд. Второе место с отрывом 10 секунд от Украины заняла сборная Швеции.

Это вторая медаль сборной Украины на этом чемпионате мира. 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл" золото" в гонке преследования.

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