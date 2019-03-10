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Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону

Пидручный принес Украине первую в истории золотую медаль в этом виде спорта у мужчин.

Фото: EPA/UPG

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль в гонке преследования на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Он преодолел 12,5 километров за 31 минуту 54,1 секунды с двумя промахами. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (+8,3, пять промахов), а замкнул тройку лидеров француз Кентен Фийон-Майе (+17,7, три промаха).

Фото: EPA/UPG

27-летний Пидручный стал первым украинским биатлонистом-мужчиной, который выиграл чемпионат мира.

Накануне в спринте ему не хватило 0,3 секунды для того, чтобы завоевать бронзовую медаль. Стартовав в гонке преследования с четвертого места с отставанием 17 секунд от лидера Д.Пидручный, несмотря на два промаха на первой стрельбе, три последующих рубежа прошел без ошибок и смог опередить соперников.

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