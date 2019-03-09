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Футболист едва не разбился, празднуя свой гол в чемпионате Японии

Андерсон Лопеш очень рисковал.

Футболист едва не разбился, празднуя свой гол в чемпионате Японии
Фото: Чемпионат

В календарном матче японской Джей Лиги команда "Консадоле Саппоро" на домашней арене переиграла "Симидзу-С-Палс" 5:2.

В составе хозяев покером отметился бразильский легионер Андерсон Лопеш.

Стоит отметить, что после своего второго гола бразилец испытал противоречивые чувства.

Вначале Андерсона захлестнули положительные эмоции и на этой волне он перепрыгнул заградительный бетонный барьер, окружавший футбольное поле.

Однако бразилец не учел, что обычно за барьером на японских стадионах вырыт несколькометровый ров. Именно с этой высоты Лопеш и упал на бетон.

Арбитру встречи пришлось прервать поединок, пока медики приводили в чувство бразильца.

К счастью, форвард команды из столицы зимних Олимпийских игр-1972 отделался совсем нелегким, но все же испугом.

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