Фото: EPA/UPG Жозе Моуриньо

56-летний экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в настоящее время находится в пассивном творческом поиске. И поэтому решил немного отдохнуть.

Португалец несколько дней находился в Дохе (Катар), где работал на ближневосточном спортивном канале BeInSports. Свободное от съемок время Жозе решил провести на пляже.

Фото: thesun.co.uk

Именно у моря журналисты застали "Особенного" в компании со своим давнишним приятелем Рикардо Формозиньо и светловолосой девушкой.

Фото: thesun.co.uk

По информации The Sun , знакомая Моуриньо - Прю Картер-Робинсон является бывшей сотрудницей IBM. Она живет в северном Лондоне. Пара познакомилась, когда Моуриньо был боссом "Реала".

Фото: thesun.co.uk

Журналисты также заметили у Прю чехол с изображением эмблемы "Манчестер Юнайтед".

Фото: thesun.co.uk

Стоит отметить, что 56-летний специалист женат и имеет двух детей. На протяжении всей своей карьеры "Особенный" подчеркивал важность своего 30-летнего брака с Матильдой.

Слухи о проблемах в семье Жозе появились после того, как тренер возглавил манкунианский клуб в 2016-м году. Во время своей работы в МЮ португалец жил в отеле "Лоури", в то время как его семья осталась в Лондоне.