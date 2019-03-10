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Моуриньо завел роман на стороне, - СМИ

Португалец отдыхает от тренерской деятельности.

Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуриньо
56-летний экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в настоящее время находится в пассивном творческом поиске. И поэтому решил немного отдохнуть.

Португалец несколько дней находился в Дохе (Катар), где работал на ближневосточном спортивном канале BeInSports. Свободное от съемок время Жозе решил провести на пляже.

Фото: thesun.co.uk
Именно у моря журналисты застали "Особенного" в компании со своим давнишним приятелем Рикардо Формозиньо и светловолосой девушкой.

Фото: thesun.co.uk
По информации The Sun, знакомая Моуриньо - Прю Картер-Робинсон является бывшей сотрудницей IBM. Она живет в северном Лондоне. Пара познакомилась, когда Моуриньо был боссом "Реала".

Фото: thesun.co.uk
Журналисты также заметили у Прю чехол с изображением эмблемы "Манчестер Юнайтед".

Фото: thesun.co.uk
Стоит отметить, что 56-летний специалист женат и имеет двух детей. На протяжении всей своей карьеры "Особенный" подчеркивал важность своего 30-летнего брака с Матильдой.

Слухи о проблемах в семье Жозе появились после того, как тренер возглавил манкунианский клуб в 2016-м году. Во время своей работы в МЮ португалец жил в отеле "Лоури", в то время как его семья осталась в Лондоне.

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