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Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио представили роботов, которые будут помогать зрителям

На ОИ-2020 зрителям будут помогать роботы.

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в японском Токио запустили свой амбициозный проект, представив двух роботов, которые предназначены для помощи зрителям, сотрудникам и спортсменам на ОИ-2020, сообщает Reuters.

Роботы Human Support Robot от Toyota и Power Assist Suit от Panasonic были публично продемонстрированы в столице Олимпиады-2020.

Фото: Twitter
Маленький белый робот со встроенными чертами лица от Toyota поможет на ОИ-2020 людям с ограниченными возможностями, передвигающимся на инвалидных колясках, уточняет издание. Роботы могут приносить еду и другие товары, направлять зрителей на свои места и предоставлять информацию о событиях.

"Мы будем помогать людям на Олимпийских играх и на стадионе в зонах, доступных для инвалидных колясок. Робот может также нести сумки и другие предметы багажа для клиентов", - сообщил представитель Toyota Минору Ямаути. 

Panasonic также представила свое предложение – экзоскелет с батарейным питанием, который помогает подбирать тяжелые предметы. Костюм Power Assist позволяет людям многократно поднимать и переносить предметы, не напрягая спину.

Согласно социологическому опросу "Искусственный интеллект: украинское измерение", проведенному Институтом Горшенина совместно с группой компаний Everest в 2018 году, почти половина украинцев (49,7%) хотели бы иметь персонального робота, который помогал бы им заниматься домашними делами. При этом каждый четвертый респондент (27%) заявил, что хотел бы иметь работа, который помогал бы им на работе. С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

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