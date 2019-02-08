В Киеве тестируют программу распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения

В рамках программы "Безопасный город" в столице установили более 4 тыс. видеокамер

В Киеве тестируют систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, об этом говорится на странице коммунального предприятия “Информатика” в Facebook.

Получая фоторобот нарушителя, программа анализирует видео с камер наблюдения и находит нужного человека. Программу тестируют на камерах, расположенных в местах массового скопления людей: возле школ, больниц, метро и детских садов.

В июне 2016 года мэр Киева Виталий Кличко дал поручение коммунальным предприятиям установить видеонаблюдение в местах большого скопления людей в столице. По его словам, "криминогенная ситуация в Киеве в плохом состоянии", поэтому необходимо повысить уровень раскрываемости преступлений.

В рамках программы "Безопасный город" в столице установили более 4 тыс. видеокамер. Системой распознавания лиц в первую очередь были оборудованы камеры на станциях метро. По данным ТСН, система может с точностью в 95% идентифицировать потерявшегося ребенка или преступника в розыске.

Согласно социологическому опросу "Искусственный интеллект: украинское измерение", проведенному Институтом Горшенина совместно с группой компаний Everest в 2018 году, украинцы считают, что систему "умный город" необходимо внедрять в первую очередь по таким направлениям: уличное освещение (57,9%), дорожное движение и парковка (46,2%), усовершенствование общественной безопасности и видеонаблюдения (38,2%), а также сбор и обработка мусора, уборка улиц (34,8%).

Полное исследование можно посмотреть по ссылке.