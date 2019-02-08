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Минюст применил ограничения к 130 тысячам неплательщиков алиментов

За неуплату алиментов лишают права управлять авто и не пускают за границу.

Минюст применил ограничения к 130 тысячам неплательщиков алиментов
Фото: GOBankingRates

Министерство юстиции применило ограничения к 130 тыс. неплательщиков алиментов после принятия законопроектов "Чужих детей не бывает". Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству рассказала первый замминистра юстиции Елена Сукманова.

"Благодаря этим законам, которыми были введены следующие ограничения: запрет управления транспортным средством и запрет пересечения границы неплательщикам алиментов. На сегодняшний день мы имеем более чем 130 тысяч неплательщиков алиментов, к которым применены данные запреты. Экономические штрафные санкции от 20 до 50% суммы долга. И 62 тысячи постановлений о наложении экономических санкций", - сказала Сукманова.

Чиновник уточнила, что названная сумма - это только штрафы, а не собственно алименты.

"124 неплательщика алиментов были направлены на общественно-полезные работы. Еще конфискация и реализация активов - ограничение свободы сроком до 2 лет", - рассказала Сукманова.

По данным Минюста, в результате принятия законов из пакета "Чужих детей не бывает" неплательщики алиментов выплатили 4,6 млдр гривен украинским детям. В течение 2018 года Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

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