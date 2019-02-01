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​Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом

Приток валюты обеспечили за счет заимствований.

​Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом
Фото: mlyn.by

Профицит платежного баланса Украины в 2018 году составил $2,9 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка.

"Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечениям на внешних рынках", – заявили в НБУ.

Сальдо платежного баланса отображает соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за рубеж. Он состоит из двух счетов - текущего и финансового. Первый отражает в основном движение товаров и услуг, второй - движение инвестиций и капиталов. Положительное сальдо свидетельствует о том, что поступление валюты из-за границы превышает ее отток.

Дефицит текущего счета вырос до 4,7 млрд долларов из-за ухудшения баланса в торговле товарами. Их экспорт за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд долларов, тогда как импорт - на 14% до 56,3 млрд.

В торговле услугами наблюдается превышение экспорта над импортом на 1,5 млрд долларов. Объем экспорта услуг вырос на 10,6% в оосновном за счет услуг IT-сектора, переробки давальческого сырья и туризма. Рост импорта услуг был несколько медленнее (8,0%) и обеспечивася увеличением расходов выезжающих за границу украинцев и возросшим спросом на транспортные и другие деловые услуги.

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долларов (по сравнению с 5 млрд долларов в 2017 году).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов в 2018 году, тогда как в 2017 году он составлял 2,6 млрд долларов.

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