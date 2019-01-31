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​НБУ: выдача субсидий наличными не окажет значительного влияния на инфляцию

Эксперимент продлится два месяца.

​НБУ: выдача субсидий наличными не окажет значительного влияния на инфляцию
Фото: Вести

Национальный банк считает, что выдача субсидий наличными, которая в рамках эксперимента пройдет в марте-апреле, не окажет значительного влияния на инфляцию.

"Это будет около 6 млрд гривен в месяц. Этот эксперимент будет продолжаться два месяца. В тех параметрах и условиях не выглядит как что-то значительное", - сказал на пресс-конференции в четверг замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Предусмотренные для монетизации субсидий 12 млрд гривен составляют около 3% от частного потребления за указанных период. При этом он напомнил, что эти средства должны пойти на уплату комуслуг.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Однако вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта.

Выдача субсидий наличными совпадает с периодом выборов президента.

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Источник: "Українські новини"
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