​НБУ: выдача субсидий наличными не окажет значительного влияния на инфляцию

Национальный банк считает, что выдача субсидий наличными, которая в рамках эксперимента пройдет в марте-апреле, не окажет значительного влияния на инфляцию.

"Это будет около 6 млрд гривен в месяц. Этот эксперимент будет продолжаться два месяца. В тех параметрах и условиях не выглядит как что-то значительное", - сказал на пресс-конференции в четверг замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Предусмотренные для монетизации субсидий 12 млрд гривен составляют около 3% от частного потребления за указанных период. При этом он напомнил, что эти средства должны пойти на уплату комуслуг.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Однако вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта.

Выдача субсидий наличными совпадает с периодом выборов президента.