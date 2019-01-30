"Нафтогаз" выдвинул два условия для установки счетчиков населению

Глава Нафтогаза Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, 13 июня 2014 года.

"Нафтогаз Украины" выдвинул два условия для установки счетчиков населению.

Об этом на пресс-конференции сказал глава правления компании Андрей Коболев, комментируя сделанное 30 января предложение Кабинета министров.

"Нафтогаз всегда поддерживал прозрачный учет потребления газа. К сожалению, в паре потребитель-облгаз "Нафтогаза" нигде нет. Что для этого нужно изменить? Мы как "Нафтогаз" поддерживаем эту инициативу, но нам нужен контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик", - сказал он.

Коболев объяснил, что домохозяйствам придется подписать договор с газопоставляющей компанией "Нафтогаза". Такая схема уже отработана в Кировоградской области.

Второе условие - это изменение финансового плана "Нафтогаза Украины". "Как только средства и их источники в нашем финансовом плане будут предусмотрены, мы сможем сделать это тем потребителям, которые станут клиентами НАК "Нафтогаз Украина" через нашу газопоставляющую компанию", - заявил Коболев.

По подсчетам "Нафтогаза", количество абонентов без счетчиков составляет около 3 млн человек. Розничная стоимость счетчика газа, который может устанавливать "Нафтогаз", составляет около 1200-1300, в случае оптовой закупки цена будет ниже.

Напомним, что согласно закону об обеспечении коммерческого учета природного газа с 1 января 2021 года поставка газа для населения, которое использует его только для приготовления пищи, будет разрешена только при наличии газового счетчика.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения, согласно этому закону, должно осуществляться за счет облгазов или других источников, не запрещенных законодательством.

Облгазы это не делают, потому что им выгодно иметь потребителей без счетчиков.