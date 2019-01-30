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Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики

МИДу поручили сообщить в Москву о прекращении соглашения.

Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики
Фото: www.belvpo.com

Кабинет министров на заседании 30 января решил прекратить действие соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Этот договор от 1992 года определял принципы подписания, изменения и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закреплял конкретных поставщиков за определенными покупателями.

Правительство Украины признало, что регулирование времен плановой экономики в условиях современных принципов рыночной экономики является недопустимым.

Кроме того, на сегодня отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участниками СНГ.

Министерство иностранных дел должно сообщить Исполнительному комитету СНГ о прекращении для Украины действия соглашения.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

По словам Порошенко, Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

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