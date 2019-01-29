США ввели санкции против нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA

Соединенные Штаты Америки 28 января ввели санкции против нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA.

Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Агентство Reuters указывает, что санкции не предусматривают прямой запрет для американских компаний на импорт венесуэльской сырой нефти, но деньги будут поступать на "заблокированный счет", поэтому, вероятнее всего, PDVSA прекратит поставки в США. "Если люди в Венесуэле изъявят желание продолжить поставки нефти, мы будем покупать ее до тех пор, пока деньги поступают на заблокированные счета. В противном случае мы не будем ее покупать", - заявил глава минфина Стивен Мнучин.

Санкции не касаются поставок уже оплаченной нефти. Также они содержат ряд исключений, в том числе для американской "дочки" PDVSA Citgo Petroleum и Chevron, у которой есть бизнес в Венесуэле.

В денежном выражении Венесуэла может потерять из-за санкций $11 млрд - всю свою годовую выручку с экспорта нефти. Также из-за ограничений будут заморожены венесуэльские активы на $7 млрд, сообщил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Венесуэла была четвертым по величине поставщиком нефти в США. Импорт венесуэльской нефти в США достигали 500 тысяч баррелей в сутки.

PDVSA - полностью государственная компания. Ее доходы составляют значительную часть поступлений в бюджет Венесуэлы.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.

Де-факто власть продолжает контролировать Николас Мадуро.