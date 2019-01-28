Как быстро оформить онлайн кредит на карту или онлайн займ на карту

Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда не хватает денег на покупку. Иногда конечно можно потерпеть и насобирать нужную сумму. Но порой деньги нужны срочно, например, чтобы приобрести лекарства, погасить задолженность по кредиту, заплатить по счетам. В такие моменты не всегда имеет смысл обращаться в банк, так как они известны своими длительными процедурами.

В подобных ситуациях за деньгами рациональней обращаться в микрофинансовые организации. Помимо возможности взять быстрый кредит на карту, существенным преимуществом последних является еще и возможность дистанционной подачи заявки, чем большинство банков пока похвастаться не могут. Пройти все процедуры от начала до конца и оформить кредит онлайн намного проще и реальней в микрофинансовых организациях.

Чтобы получить онлайн кредит на карту клиенту необходимо только заполнить небольшую заявку. Она намного меньше длинных и детальных банковских анкет. В онлайн-заявке указывается только: ФИО, дата рождения, идентификационный номер, место проживания и прописка (если отличаются), среднемесячные доходы и расходы. Этой информации вполне достаточно для МФО, чтобы принять решение. Обычно же, при обращении в МФО потенциальному заемщику чтобы получить кредит онлайн в Украине достаточно иметь только паспорт и идентификационный номер.

Требования к клиентам у микрофинансовых организациях лояльней, чем в банках. К ним могут обращаться физические лица и частные предприниматели возрастом от 18 лет, имеющие украинскую прописку и постоянно проживающие в стране. Официально подтверждать наличие доходов справки о доходах, выписками и декларациями МФО не требуют. Им чтобы дать взайм онлайн на карту достаточно информации об ежемесячных заработках и расходах указанной в анкете.

Немаловажное значение для потенциальных заемщиков имеет также вероятность одобрения кредитной заявки. В банке менеджер никогда сразу не даст гарантии о положительном принятии решения, даже если клиент собрал и принес все документы, заполнил анкету.

Вероятность же принятия положительного решения в микрофинансовой организации превышает 90%. Они практически никому не отказывают. Поэтому если есть сомнения лучше сразу отправлять заявку в МФО, там точно удастся получить займ без отказов.

И кстати, в микрофинансовой организации наши соотечественники могут получить кредит на карту без проверки, предусматривающей телефонный обзвон соседей, родственников, работодателя.