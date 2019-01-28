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Allseeds начала 2019 год с рекордной погрузки масла Новости компаний

Allseeds начала 2019 год с рекордной погрузки масла

Инфраструктура маслодобывающего комплекса группы Allseeds в порту Южный ещё раз напомнила о её логистических преимуществах. В течение недели, в январе 2019 года, компанией было погружено два судна, “ARIONAS” и “Maersk Trenton”, по 35 тысяч тонн подсолнечного масла каждое. Средняя скорость погрузки составляла свыше 750 тонн в чаc.

Такие темпы погрузки масла стали возможными благодаря удачным проектным решениям и инвестициям Группы в развитие своей собственной и портовой инфраструктуры, а также плодотворному сотрудничеству с надёжным портовым оператором - Компанией ТИС.

Всё это является хорошей основой создания в порту Южный черноморско-средиземно-морского хаба растительных масел, необходимого для повышения конкурентоспособности масляного бизнеса Украины на мировых рынках. Преимущества работы с перевалочным Терминалом растительных масел Allseeds понимают и ценят глобальные игроки и его постоянные партнёры - компании Кernel, Cargill, Avril и др.

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