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Академия наук Украины признала перспективность гиперлупа

Ученые уверены в способности Украины реализовать проект Hype.ua.

Академия наук Украины признала перспективность гиперлупа
Тестовая труба Hyperloop в Нидерландах
Фото: EPA/UPG

Национальная академия наук признала перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Ученые убеждены: производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект Hype.ua. По их оценкам, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", - отмечает министерство.

Такое заявление НАНУ сделала 25 января в ходе презентации научно-технологического исследования по внедрению технологии гиперлуп в Украине "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине".

Следующим шагом по запуску гиперлупа должна стать реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель центра - объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести для получения наиболее эффективных решений в отрасли транспорта.

На встрече 25 января присутствовали партнеры, определили свою готовность участвовать в развитии гиперлуп, в том числе Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, инновационный парк UNIT.City, "Южмаш", Украинский институт будущего, "Хэмфри Инжиниринг", Каховский завод электросварочного оборудования, "Укроборонпром".

Напомним, в мае 2018 года Кабинет Министров одобрил Национальную транспортную стратегию Drive Ukraine 2030. Она предусматривает мировое лидерство Украины в развитии гиперлупа.

В июне Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies, которая одной из первых проявила интерес к гиперлупу как новому транспорту. У нее уже есть договоры на проектирование и строительство линий с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ, сообщается на сайте украинского министерства. Нyperloop Transportation Technologies не связана с Илоном Маском.

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