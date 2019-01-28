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Гройсман пригласил норвежских инвесторов добывать нефть и газ в Украине

Речь идет об участии в аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Гройсман пригласил норвежских инвесторов добывать нефть и газ в Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Фото: EPA/UPG

Глава украинского правительства Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. О ключевых темах переговоров Гройсман написал в своем аккаунте в Твиттере.

Премьер-министр сообщил, что пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами.

"Отдельная тема - усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии. Сферы взаимного интереса возобновляемая энергетика, агропроизводство, IT, защита окружающей среды", - написал Гройсман.

Визит Гройсмана в Норвегию призван способствовать укреплению украинско-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет Украинско-норвежский бизнес-форум.

Напомним, в середине января Кабинет министров Украины отказался продлевать контракты с правлением НАК "Нафтогаз Украины" с сохранением нынешнего уровня зарплат чиновников.

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