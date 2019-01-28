Гройсман пригласил норвежских инвесторов добывать нефть и газ в Украине

Речь идет об участии в аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. О ключевых темах переговоров Гройсман написал в своем аккаунте в Твиттере.

Премьер-министр сообщил, что пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами.

Зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг. Говоримо про практичні питання співробітництва - посилення присутності норвезького бізнесу в Україні та розвиток політичного діалогу, особливо в контексті спільної протидії зовнішнім гібридним загрозам. @erna_solberg — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 січня 2019 р.

"Отдельная тема - усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии. Сферы взаимного интереса возобновляемая энергетика, агропроизводство, IT, защита окружающей среды", - написал Гройсман.

Окрема тема – посилення інвестиційної співпраці України і Норвегії. Сфери взаємного інтересу відновлювана енергетика, агровиробництво, IT, захист довкілля. Запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 січня 2019 р.

Визит Гройсмана в Норвегию призван способствовать укреплению украинско-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет Украинско-норвежский бизнес-форум.

Напомним, в середине января Кабинет министров Украины отказался продлевать контракты с правлением НАК "Нафтогаз Украины" с сохранением нынешнего уровня зарплат чиновников.