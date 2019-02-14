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Финляндия, Эстония и Латвия договорились о создании регионального газового рынка

Подписанное соглашение даст возможность обеспечивать импорт газа по единому тарифу.

Финляндия, Эстония и Латвия договорились о создании регионального газового рынка
Фото: Depositphotos

Эстонская государственная компания Elering AS, системный администратор электрических и газовых сетей, подписала договор с сетевыми компаниями Финляндии и Латвии о создании к началу 2020 года финско-эстонско-латвийского газового рынка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Elering.

Отмечается, что данное соглашение дает возможность обеспечивать по единому газовому тарифу импорт газа в эти страны и упразднить пограничные сборы между ними, что означает, что в следующем году газ пойдет между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат.

Энергетическая компания Elering на 100% принадлежит государству, управляет около 5,5 тыс. км сетей передачи электроэнергии и 150 подстанциями, а также 900 км газопроводов, 3 газоизмерительными станциями и почти 40 газораспределительными станциями.

Напомним, ранее евродепутаты призвали ЕС сократить зависимость от российского газа.

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