Польша прекращает поддержку белорусского оппозиционного сайта "Хартия-97"

Финансирование издание сокращают в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Сегодня, 14 февраля, главный редактор белорусского оппозиционного сайте Charter97.org ("Хартия-97") Наталья Радина была приглашена в польский Фонд международной солидарности, где ей сообщили, что поддержка сайта в 2019 году по сравнению с прошлым годом будет сокращена почти в пять раз.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Такое резкое сокращение помощи сайту фактически означает его уничтожение. Польша помогала нам после того, как редакция сайта была разгромлена в Беларуси, основатель нашего сайта Олег Бебенин был убит, журналисты арестованы, а я попала в тюрьму КГБ. В 2011 году редакцию сайта пригласило работать в Варшаву Министерство иностранных дел Польши, и на протяжении этих лет основная помощь оказывалась через Фонд международной солидарности. Сегодня нас демонстративно лишают поддержки в дни приезда в Польшу главы нелегитимного белорусского «парламента» Михаила Мясниковича", - заявила Радина.

Она также подчеркнула, что официальный Минск давно требует от польских властей прекратить поддерживать "Хартию-97".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь "обречены быть вместе с Россией".