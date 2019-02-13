Столтенберг подтвердил, что НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты

В Альянсе еще не решили, как будут противодействовать российским ракетам.

В НАТО обсуждают меры, которые нужно будет предпринять в связи прекращения действия ракетного договора, однако речь в любом случае не будет идти о размещении в Европе новых ракет наземного базирования с ядерным боезарядом. Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет намерения размещать новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками в Европе", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

Генсек заявил, что на данном этапе не намерен комментировать, как альянс отреагирует в случае прекращения действия ДРСМД, но отметил, что эти меры будут носить исключительно оборонительный характер.

"НАТО не хочет новой гонки вооружений", - добавил Столтенберг.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.