Непроходящая боль: 27 лет Ходжалинской трагедии

Так в историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была вписана сама кровавая страница - был совершен Геноцид в Ходжалы. В его результате были убиты 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники; судьба 150 остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. Из числа погибших 56 человек были убиты с особой жестокостью.

Это было чудовищное преступление, которому уже дана правовая оценка. Так, в своей резолюции, принятой 8 декабря 2011 года, Сенат Мексики заявил, что 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении атаковали гражданское население города Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и совершили геноцид, в ходе которого были убиты сотни людей.

Кроме того, 1 февраля 2012 года Комитет по внешним связям Сената Пакистана единогласно принял резолюцию, осуждающую оккупацию азербайджанских территорий и геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы. Кроме того, 22 апреля 2012 года Сенат Республики Колумбия принял документ в связи с оккупацией территорий Азербайджана. В данном документе события, случившиеся в Ходжалы в 1992 году, признаны геноцидом, осуждается армянская оккупация территорий Азербайджана и выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана и ее международно-признанным границам.

Парламент Чехии принял резолюцию, осуждающую Армению за совершение преступления против человечности (19 февраля 2013). Чешский парламент стал первым законодательным органом в Европейском Союзе, осудившим Армению за совершение преступления против человечества в Ходжалы.

Государственный Совет Словении осудил совершенный армянами геноцид в Ходжалы 22 января 2016 г. В решении выражается поддержка резолюций, принятых ГА ООН, Парламентом Европы, ПАСЕ и ОБСЕ о суверенитете и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

На 39-ой сессии, проведенной 20 ноября 2012 года в Джибути, Совет министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) принял резолюцию, признающую Ходжалинскуюрезню геноцидом. Плюс, заключительное коммюнике, принятое на 12-ой сессии Исламского саммита и Конференции ОИС, проведенных в Каире в феврале 2013 года, призывает страны-члены приложить усилия для признания Ходжалинского геноцида.

Кроме того, 7 августа 2013 года Национальная Ассамблея Республики Панама приняла резолюцию "Об оккупации азербайджанской территории армянскими силами". Ассамблея строго осудила оккупацию Арменией азербайджанских территорий и нарушения прав человека в отношении азербайджанцев, в особенности, во время Ходжалинского геноцида 1992 года. Далее в резолюции звучит призыв к Армении соблюдать резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности ООН.

Добавлю, что 1 сентября 2014 года Комитет по международным вопросам Национальной Ассамблеи Судана принял заявление "Об убийствах в Ходжалы". Ссылаясь на Заключительное Коммюнике, принятое на 12-ой сессии Исламского Саммита и Конференции ОИС, проведенных в Каире в феврале 2013 года, данное заявление признает массовые убийства в Ходжалы актом геноцида и преступлением против человечности, осуждает армянскую агрессию против Азербайджана и выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана, а также призывает Армению вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий в незамедлительном, полном и безоговорочномпорядке.

Кроме того, палаты представителей более десяти штатов США, конкретно Арканзаса (08.02.2013), Коннектикута (16.04.2013), Джорджии (24.02.2012), Индианы (03.03.2014), Мэна (13.03.2012), Массачусетса (25.02.2010), Нью-Джерси (25.02.2012), Нью-Мексико (28.01.2013), Оклахомы (20.02.2013), Пенсильвании (20.03.2013 и 02.03.2015), Теннеси (19.03.2013), Техаса (03.03.2011) и Западной Вирджинии (03.04.2013) приняли соответствующие документы, признающие и отмечающие Ходжалинский геноцид. Эти документы осуждают оккупацию азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами, убийство более 600 невинных граждан в Ходжалы и выражают сочувствие жертвам.

Наконец, в своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека квалифицировал массовое уничтожение азербайджанского гражданского населения города Ходжалы как «деяния особой тяжести, которые равносильны военным преступлениям или преступлениям против человечества». Как видим, есть признанный факт совершения против человечества, Геноцида в Ходжалы. Есть и обвиняемые в нем. Нет только наказания всех тех, кто в нем виновен.

К примеру, никакого наказания не понесли второй и третий президенты Армении – Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Они оба- бывшие карабахские сепаратисты, взошедшие на армянский политический Олимп на крови мирного азербайджанского населения, уничтоженного в ходе военной агрессии РА против нашей республики. И они не сожалеют об этих преступлениях. Достаточно вспомнить чудовищную по своему цинизму фразу второго президента РА Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости азербайджанцев и армян».

Вспомним и кошмарный по своему кощунству рассказ третьего президента РА Сержа Саргсяна. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу, он заявил: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что все это шутки, они думали, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломатьэто стереотипное мнение. Именно так и было» (Thomas de Waal, Black Garden:Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, 2003), стр. 172. А затем, отвечая на вопрос журналиста о том, сожалеет ли он о смерти сотен людей, Серж Саргсян без особого смущения сказал: «Я совершенно ни о чем не жалею», поскольку «такие потрясения необходимы, даже если это стоит тысяч жизней».

Эти заявления свидетельства нежелания армянской стороны признать свою вину в чудовищном преступлении. И, к нашему глубочайшему сожалению, до сих пор в отношении Армении, которая более четверти века держит под оккупацией 20% территорий Азербайджана и отказывается признавать вину за все совершенные преступления, не введено никаких санкций. А ведь именно понимание ответственности за уже совершенные преступления всегда и везде были и будут гарантией того, что виновные в них не совершат новые преступлений. И где, как не в Украине, которая сама столкнулась с сепаратизмом и его трагическими последствиями, поймут ту боль, с которой каждый азербайджанец живет уже 27 лет…