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Щодо економічних перспектив України

Нещодавнє оновлення МВФ прогнозів щодо ключових економік світу є гарною нагодою поглянути на економічні перспективи України в 2025 році. Хоча Україна (окремо) й не є однією із країн, щодо якої публікується «проміжний» перегляд прогнозів, із опублікованого МВФ звіту ми можемо зробити такий висновок: глобальне зростання в короткостроковій перспективі буде різноспрямованим (прогнози щодо США-кращі, ключових країн ЄС-гірші) та крихким (зростання геоекономічної фрагментації триватиме). Проте повернемося до України.

Давайте поглянемо на прогнози Уряду, Національного банку та МВФ щодо зростання економіки в середньостроковій перспективі (Графік 1).

Джерело: останні офіційні прогнози КМУ та НБУ, IMF WEO (жовтень 24)

Очевидно, що базовим сценарієм для НБУ та МВФ в середньостроковій перспективі залишається продовження повномасштабних бойових дій: зростання залишається на довоєнному потенційному рівні (близько 4%). Прогноз уряду яскраво демонструє розбіжність між реальними фіскальними потребами (бюджет на 2025 р. формувався з урахуванням консервативного прогнозу щодо реального зростання в цьому році) та спробами «позитивних комунікацій» (жодний із сценаріїв окрім припинення активних бойових дій не призведе до зростання на рівні понад 7% у 2026 році). Не слід сприймати припущення щодо тривалості бойових дій (навіть такі, що не комунікуються відкрито, але витікають із самих прогнозів) в категоріях перемоги/зради. Будь-який прогноз є лише ймовірністю настання зазначених у ньому подій. Краще використовувати консервативні припущення та мати варіант дій на випадок погіршення ситуації, ніж очікувати швидкого покращення, а потім судомно шукати шляхів вирішення проблем, які мали б вже минути. Проте така «консервативність» не повинна бути перепоною для розмірковувань про те, як може виглядати повоєнне зростання України.

Першу підказку щодо цього надав наприкінці минулого року Центр економічної стратегії. Опитування семи провідних (неурядових) українських та закордонних аналітичних команд показало, що в цілому ринкові очікування не сильно відрізняються від урядових прогнозів: середнє значення прогнозу щодо реального ВВП на 2025 рік перебуває десь посередині між прогнозами Уряду та НБУ та становить 3.7%. Особливістю цього опитування було те, що одна із опитаних організацій (Dragon Capital) розробили оптимістичний сценарій припинення вогню після I кварталу 2025 року. За умов цього сценарію реальний ВВП за підсумками 2025 р. може зрости до 7%. Ця цифра не є випадковою, вона консистентна з оцінками Національного банку річної давнини щодо потенційного рівня зростання економіки за умов реалізації сприятливого сценарію довгострокового розвитку України. Візуальне відображення такого сценарію представлено на графіку 2.

Джерело: власні розрахунки

Як бачимо з цього графіку, Україна може зростати, причому швидко. Така динаміка реального зростання буде запорукою вирішення багатьох проблем (від відбудови зруйнованої інфраструктури до повернення мільйонів українців, що опинилися за кордоном). Проте закінчення бойових дій зможе дати лише короткостроковий (2-3 роки) імпульс зростанню. Перехід України на іншу траєкторію зростання вимагатиме внутрішньої перебудови та не просто «виконання домашнього завдання» щодо вступу в ЄС, але перевершення очікувань наших партнерів. Адже жоден партнер не може бути більшим патріотом України ніж самі українці, а ці, інколи болісні перетворення будуть необхідні в першу чергу нам самим.

Василь Фурман Василь Фурман , Член Ради НБУ, доктор економічних наук
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