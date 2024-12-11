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Мінфін заявив, що бюджет країни дозволяє повністю профінансувати усі заплановані видатки Сил оборони у 2025 році

Цьому посприяли ухвалені зміни до Податкового кодексу та кошти від партнерів.

Мінфін заявив, що бюджет країни дозволяє повністю профінансувати усі заплановані видатки Сил оборони у 2025 році
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бюджет країни дозволяє повністю профінансувати усі заплановані видатки Сил оборони у 2025 році, повідомляє Мінфін. 

“Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни. У ньому забезпечення потреб сектору безпеки і оборони є безперечним пріоритетом для Міністерства фінансів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП. Із цієї суми 740 млрд грн буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд грн – на виробництво та придбання БПЛА. 

Водночас враховано забезпечення соціально-гуманітарних потреб і заходів для відновлення економіки.

Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки.

Важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд дол. США із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів. 

Заплановано отримати $20 млрд від США, $20 млрд від ЄС, $3 млрд від Великої Британії, $3,7 млрд від Канади та $3 млрд від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великобританії) безпосередньо на оборонні потреби, що у поєднанні з внутрішніми ресурсами, зокрема отриманими від нещодавно ухвалених змін до Податкового кодексу, дозволить зміцнити військовий потенціал і забезпечити усі критичні потреби Сил оборони.

Мінфін зазначає, що такий підхід забезпечує Україні необхідну фінансову стійкість, дозволяючи ефективно реагувати на виклики воєнного часу та закладати основу для відновлення економіки.

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