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Окупанти засудили дев’ятьох захисників Маріуполя

Захисники отримали від 24 років до довічного ув’язнення.

Окупанти засудили дев’ятьох захисників Маріуполя
Фото: скрін

Окупанти засудили дев’ятьох захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.  

В окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям ЗСУ. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув’язнення. 

Оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. 

Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату "Азовсталь" та потім потрапили до російського полону.

  • У жовтні цього року терористи "ДНР" засудили трьох українських морпіхів до майже 30 років позбавлення волі. Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова звинувачують у начебто вбивстві цивільних. У вересні цього року терористи "ДНР" засудили захисника Маріуполя Олександра Маловичка до 24 років ув'язнення. Українського полоненого звинувачують у нібито вбивстві жителя Маріуполя. А у січні – українського військового Олександра Ковалика. Захисника Маріуполя засудили до 25 років колонії суворого режиму.
  • У грудні 2023 року в окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених. В середньому до 25 років ув'язнення кожного.
  • У листопаді 2023 року російський суд дав полоненому захиснику Маріуполя 19 років тюрми. Окупанти звинувати Антона Чередника у нібито вбивстві мирного жителя в Маріуполі.
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