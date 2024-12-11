Сумська ОВА вирішила розширити зону евакуації до 190 населених пунктів

Сумська обласна військова адміністрація разом із Силами оборони вирішила розширити зону евакуації в регіоні до 190 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час форуму “Захист прав людини на Сумщині”.

За його словами, ворог, на жаль, збільшує кількість обстрілів. За 2024 рік було здійснено більше 18 тис. обстрілів (у 2023 році – 8 тисяч обстрілів). Зростає і кількість поранених і вбитих. За 2024 рік постраждало більше ніж 50 дітей.

“Сумська область на сьогодні евакуювала більше 40 тис. людей, більше 7200 діточок. Це великі об’єми роботи. Тільки спільно – влада, ДСНС, поліція – ми змогли виконати такі серйозні завдання щодо захисту людей. Навіть страшно подумати, скільки життів ми могли б втратити, якби в липні 2023 році не була оголошена евакуація – на упередження. І сьогодні разом із ЗСУ, громадами ми приймаємо рішення щодо розширення зони евакуації: з більше 190 населених пунктів ми евакуюємо людей”, – зазначив Володимир Артюх.

За його словами, сьогодні небагато сумчан виїжджають за межі області. Вони переміщуються від лінії зіткнення в глибину. Понад 93 тисячі переселенців налічується в Сумській області. І більшість із них це жителі Сумщини (63 тисячі осіб).