​Загибель хлопця на атракціоні в Києві: повідомлено про підозри п’ятьом особам

Повідомлено про підозру п'ятьом особам у справі про загибель хлопця на канатній дорозі через Дніпро в Києві в липні цього року.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Повідомлено про підозру чотирьом особам у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України) та одній особі повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року, а також колишній інженер з технічного нагляду К "Плесо".

Встановлено, що 20 жовтня 2020 року Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міськради оголосив конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту. Переможцем конкурсу стало приватне товариство, з яким уклали договір на облаштування канатної переправи. У 2024 році переможець конкурсу передав атракціон в управління ФОПу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проєктантом допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

ФОП, що експлуатував атракціон, згідно з інструкцією, мав здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната. Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, також згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.