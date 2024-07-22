Рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив тролея

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який упав у Дніпро в Києві внаслідок обриву тролея атракціону. Його доставили на берег. Пошуково-рятувальні роботи завершені.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження.

Як повідомлялося, вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого людина впала у воду.

Водолази-рятувальники розпочали пошук о 13:56. Операція тривала близько семи годин. За цей час водолази обстежили 8000 м. кв дна, а також 12000 м. кв за допомогою ехолота. Із настанням сутінок пошукову операцію припинили. Сьогодні вранці її продовжили.