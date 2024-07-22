Тижнева кількість боїв знизилася, але на окремих напрямках зіткнень стало більше. Зокрема – на Харківському

Також ворог активніше атакував на Оріхівському напрямку, Торецькому і Курахівському.

Практично по всій лінії фронту в Україні тривають важкі бої. За тиждень відбулося понад 900 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку окупанти здійснили 79 атак у районі населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Берестове, Піщане, Петропавлівка Харківської області та біля Стельмахівки Луганської області. Сили оборони відбили 62 атаки.

"На Лиманському напрямку захисниками України відбито 77 ворожих атак у районі населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торське Донецької області, а також Серебрянського лісництва", – сказав він.

На Сіверському напрямку захисники відбили 66 атак росіян у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Івано-Дар'ївка та Кліщіївка Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 60 атак у районі населених пунктів Григорівка, Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення.

На Торецькому загарбники здійснили 123 спроби прорвати оборону в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного і Торецька Донецької області.

На Покровському захисники відбивали 237 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Макарівка, Пантелеймонівка, Яснобродівка, Нетайлове, Карлівка, Лозовацьке та Юр'ївка.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати росіян у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невельське, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог понад сто разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку захисники відбили понад 25 атак у районі населених пунктів Водяне, Костянтинівка, Макарівка та Урожайне.

На Оріхівському напрямку росіяни 34 рази атакували позиції захисників у районі Малої Токмачки, Данилівки та Роботиного Запорізької області.

"На Придніпровському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Протягом тижня, що минув, окупанти здійснили 31 безуспішну атаку на позиції українських підрозділів. Минулого тижня відбулося понад 900 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 19 ракетних ударів, 549 авіаударів, зокрема з застосуванням 749 КАБів, здійснили понад 32 000 обстрілів. В тому числі близько 850 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню", – підсумував речник.