Головне за неділю, 21 липня: відмова Байдена від балотування, трагедія на атракціоні в Києві, пошуки вбивці Ірини Фаріон

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, графіки відключень, законопроєкт щодо заборони УПЦ МП. Яким запам’ятається 879-й день повномасштабної війни.

Президент США Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я вважаю, що це на користь моєї партії та країни, щоб я залишився осторонь" - зауважив Байден.

Він перерахував досягнення своє команди за час перебування при владі й додав, що згодом виступить перед народом, аби "ухвалити більш детальне рішення".

Також американський президент заявив, що пропонує замість себе кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Докладніше – в новині.

Поліція Львівщини оголосила в розшук ймовірного убивцю Ірини Фаріон.

Його фото і відео з камер спостереження оприлюднили на сторінках поліції у соцмережах.

Вік підозрюваного - близько 20 років, на зріс — 170-180 см.

"На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках — червоні рукавиці", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція закликала звертатися з інформацією про місце перебування чоловіка до правоохоронців, а не намагатися затримати його чи схожу на нього особу самостійно.

В район села Глибоке Харківської області окупанти перекидають додаткові штурмові групи морпіхів, повідомляє ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості", — ідеться у повідомленні.

Також, за даними військових, в районі населеного пункту Муром (РФ), відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

Докладніше – в новині.

На Набережному шосе у Києві сталася аварія на атракціоні ‒ через обрив тросу у Дніпро впала людина, інформує КМДА.

Спочатку повідомлялося, що у річку впала дівчина, пізніше стало відомо, що це хлопець.

Рятувально-пошукову операцію, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами від Державної служби України з надзвичайної ситуації, продовжать у понеділок.

Понад 60 депутатів від партії “Слуга народу” досі не поставили підписи на підтримку законопроєкту щодо заборони УПЦ МП та не мають наміру підтримувати його у другому читанні. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Ще понад 30 “слуг” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, зокрема голова фракції Давид Арахамія, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, депутати Олександр Качура, Анна Пуртова, Андрій Клочко, В’ячеслав Медяник, Олег Семінський, Юлія Грішина, Олексій Кузнєцов, Олексій Устенко, Ігор Васильєв тощо.

Крім того, за даними джерел, проти ухвалення зазначеного законопроєкту підписи серед депутатів Верховної Ради активно «зриває» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. І є певна кількість "слуг", які точно не голосуватимуть.

Більше подробиць – в нашій новині.

Завтра заходи обмеження споживання електроенергії в Україні діятимуть упродовж всієї доби, повідомили в Укренерго.

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

З 18:00 до 23:00 ‒ три черги.

В інші години обленерго застосовуватимуться дві черги відключень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!