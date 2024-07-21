“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела

Є "слуги", які точно не голосуватимуть.

Понад 60 депутатів від партії “Слуга народу” досі не поставили підписи на підтримку законопроєкту щодо заборони УПЦ МП та не мають наміру підтримувати його у другому читанні. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Серед них, згідно з оновленим списком підписантів, - Жан Беленюк, Євген Брагар, Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Павло Халімон, Георгій Мазурашу, Юрій Корявченков, Сергій Кальченко, Оксана Дмітрієва, Юлія Яцик (днями вийшла з фракції “СН”), Максим Павлюк, Артем Культенко, Наталія Локтіонова, Максим Перебийніс, Маргарита Шол, Павло Якименко тощо.

Ще понад 30 “слуг” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, зокрема голова фракції Давид Арахамія, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, депутати Олександр Качура, Єлизавета Ясько, Анна Пуртова, Андрій Клочко, В’ячеслав Медяник, Олег Семінський, Юлія Грішина, Олексій Кузнєцов, Олексій Устенко, Ігор Васильєв абощо.

Крім того, за даними джерел, проти ухвалення зазначеного законопроєкту підписи серед депутатів Верховної Ради активно «зриває» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. І є певна кількість "слуг", котрі точно не голосуватимуть.

Водночас, як стало відомо LB.ua, минулого тижня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради заслухав зауваження голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського щодо чинної редакції законопроєкту від церков різних конфесій, зокрема протестантів, та вніс відповідні правки. Наразі ДЕСС підтримала оновлену редакцію проєкту закону.

Натомість близько 70 народних обранців (серед них депутати “Європейської Солідарності”, “Голосу” та «Слуги»-мажоритарники), як свідчать джерела LB.ua, поставили ультиматум керівництву “Слуги народу” та Верховної Ради - якщо законопроєкту щодо УПЦ МП не буде в порядку денному наступного тижня, вони не голосуватимуть взагалі ні за що, окрім продовження воєнного стану.

За даними LB.ua, до другого читання законопроєкту вдалося зібрати необхідні 226 голосів, однак потрібні ще голоси “для підстраховки”.

Що відомо про заборону УПЦ МП