Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс закликав Байдена негайно піти у відставку

Венс вважає, що якщо Байден не має змоги балотуватися, то він й не може служити народу США.

Кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс закликав чинного президента США Джо Байдена негайно піти у відставку.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Усі, хто закликає Джо Байдена *припинити балотуватися*, не закликаючи його також піти у відставку з поста президента, проявляють абсурдний рівень цинізму. Якщо ви не можете балотуватися, ви й не можете служити (народу, – ред.). Він повинен піти у відставку зараз”, – написав Венс.

Нагадаємо, цього тижня Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від республіканців. У своїй промові на з'їзді партії він представився як син занедбаного індустріального міста в Огайо, який боротиметься за робітничий клас.