У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику, є загиблі (оновлено)
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
ГоловнаПолітика

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс закликав Байдена негайно піти у відставку

Венс вважає, що якщо Байден не має змоги балотуватися, то він й не може служити народу США.

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс закликав Байдена негайно піти у відставку
Джеймс Венс
Фото: EPA/UPG

Кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс закликав чинного президента США Джо Байдена негайно піти у відставку. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Усі, хто закликає Джо Байдена *припинити балотуватися*, не закликаючи його також піти у відставку з поста президента, проявляють абсурдний рівень цинізму. Якщо ви не можете балотуватися, ви й не можете служити (народу, – ред.). Він повинен піти у відставку зараз”, – написав Венс.

 

Нагадаємо, цього тижня Джеймс Девід Венс офіційно погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від республіканців. У своїй промові на з'їзді партії він представився як син занедбаного індустріального міста в Огайо, який боротиметься за робітничий клас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies