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США восени направлять до Східної Європи бронетанкову бригаду

Вона прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії.

США восени направлять до Східної Європи бронетанкову бригаду
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати в рамках ротації американських військ восени перекинуть у Східну Європу бригадну бойову групу 1-ї бронетанкової дивізії.

Про це повідомило Командування армії США, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вона прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії "в рамках регулярної ротації сил для виконання зобов'язань Сполучених Штатів перед союзниками і партнерами по НАТО"".

Крім того, в рамках ротації бригада 10-ї гірської дивізії буде направлена на Близький Схід у розпорядження Центрального командування для зміни 44-ї піхотної бригади, яка вже перебуває там.

Нагадаємо, що передові частини 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії США, які проходили через Німеччину, прибули до Польщі у 2017 році.

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