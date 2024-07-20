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Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі

Колекція взуття присвячена Олімпійським іграм у Мюнхені, коли терористи вбили 11 ізраїльтян.

Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Модель Белла Хадід
Фото: EPA/UPG

Німецький виробник спортивного одягу Adidas вирішив призупинити рекламну кампанію взуття, яке вперше було запущено у продаж до Олімпійських Ігор 1972 року у Мюнхені. Обличчям колекції нещодавно стала відома топ-модель Белла Хадід.

Як пояснює The Guardian, своє обурення через участь Хадід у рекламі кросівок висловив Ізраїль. Офіційний акаунт країни в мережі X нагадав, що під час Олімпіади-1972 11 ізраїльтян загинуло внаслідок атаки палестинських терористів.

Модель має палестинське коріння і неодноразово публічно критикувала ізраїльський уряд за війну у Смузі Гази. Існує відео, на якому Хадід скандує гасло "Палестина буде вільною від ріки до моря", яке зазіхає на територіальну цілісність Ізраїлю. 

В компанії Adidas заявили, що будь-які історичні паралелі, які знайшли у рекламній кампанії, були випадковими і вибачилися за завдані комусь образи. Матеріали з Хадід вже прибрали з онлайн-майданчиків.

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