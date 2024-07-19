У Міноборони Польщі розповіли про особливості формування українського легіону

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський розповів в етері "Польського радіо", як відбуватиметься формування українського легіону, передає "Європейська правда".

Залевський повідомив, що шукати українців польська сторона не буде, бо двостороння безпекова угода між державами не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави.

"Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ", – сказав заступник міністра.

Залевський розповів, що добровольці стануть частиною української армії "за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській території "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія". "Обов'язки, з погляду оснащення, будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона", – додав посадовець.

Після навчань український легіон відправиться в Україну на завдання, його матимуть право на повернення, тому що "це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої сім'ї", зазначив Залевський.