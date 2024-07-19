Єрмак і радник індійського прем'єра обговорили нещодавній масований удар Росії

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Розмова відбулася з ініціативи індійської сторони.

Єрмак повідомив, що вони обговорили російський масований удар по цивільній інфраструктурі по Україні 8 липня. Також йшлося про розвиток відносин між Україною та Індією.

"Наголосив, що Індія та зокрема Прем’єр-міністр країни Нарендра Моді можуть відіграти важливу роль у досягненні справедливого миру для України", – сказав Єрмак.