Єрмак і радник індійського прем'єра обговорили нещодавній масований удар Росії

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Розмова відбулася з ініціативи індійської сторони.
Єрмак повідомив, що вони обговорили російський масований удар по цивільній інфраструктурі по Україні 8 липня. Також йшлося про розвиток відносин між Україною та Індією.
"Наголосив, що Індія та зокрема Прем’єр-міністр країни Нарендра Моді можуть відіграти важливу роль у досягненні справедливого миру для України", – сказав Єрмак.
- Індія брала участь у глобальному саміті миру, що відбувся у червні в Швейцарії, але була представлена не на найвищому рівні. Участь від неї брав міністр зовнішніх справ, а не голова уряду.
- Індія не приєдналася до підсумкового комюніке: позиція країни полягає в тому, що мирні пропозиції мають влаштовувати всі сторони війни. Після саміту Київ та Нью-Делі продовжили контактувати, зокрема на рівні Єрмака і Довала.