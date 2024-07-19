Зеленський запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку

Йдеться про спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великобританії зустріся із представниками британських оборонних компаній та обговорив перспективи спільного виробництва.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

На зустрічі були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.

Президент запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Під час зустрічі обговорили перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки, яку Велика Британія передала нашій країні.

Глава держави зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації.

Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні. Цей пакет включатиме, зокрема, чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру та 90 протитанкових ракет Brimstone.