Трамп офіційно прийняв номінацію Республіканської партії: ключові тези промови (доповнюється)

Дональд Трамп виголошує промову на з'їзді Республіканської партії у Мілвокі, в якій офіційно прийняв номінацію як кандидат у президенти Сполучених Штатів.

Далі - ключове з його виступу.

"Я йду на вибори, щоб стати президентом всієї нації, а не її половини, бо немає перемоги у тому, щоб виграти лише половину нації".

"Минулої суботи від смерті мене відділила чверть дюйма. Мене просили розповісти, що сталося. Я зроблю це один раз і більше ніколи не розповідатиму, бо це дуже болючий спогад для мене".

"Кров була усюди, але я почувався у безпеці, бо на моєму боці був Бог. Перед вистрілом, якби я не зробив рух головою, куля б влучила у голову, і я б не був тут. Я не маю бути тут сьогодні. Я стою тут лише милістю Всевишнього Бога".

"Загиблий учасник мітингу був пожежником, в нього була прекрасна дружина і діти, він закрив їх собою від куль. Це була неймовірна людина. Його родина надіслала мені його шолом. За останні дні ми зібрали 6,3 мільйона доларів для його родини та родин двох інших постраждалих".

"Я ніколи не припиню боротися за вас, ваші родини та нашу прекрасну країну. Ці вибори - про проблеми нашої країни та про те, як зробити її безпечнішою та успішнішою. Нам не можна демонізувати політичних опонентів. Демократи це зробили. Вони називали мене загрозою демократії. Я - той, хто рятує демократію. Якщо демократи хочуть об'єднати країну, вона мають припинити полювання на відьом, яке відбувається проти мене вже вісім років".

"Джей Ді Венс - випускник Єля, його дружина випускниця Єля, вони розумні люди. Джей Ді, ти в цьому надовго, насолоджуйся подорожжю, яка починається. Він буде чудовим віцепрезидентом".

"Нас знову поважатимуть у світі, жоден наш ворог не сумніватиметься в нашій силі, наші кордони будуть безпечними. Спочатку нам треба врятувати країну від некомпетентного лідерства. Це будуть найважливіші вибори в історії країни".

"Наша планета на порозі Третьої світової війни, яка не буде схожою на жодну іншу через характер зброї. Ця зброя здатна призвести до масового знищення та вимирання".

"Я припиню кожен міжнародний конфлікт, який допустила нинішня адміністрація. Я зупиню жахливу війну Росії та України, якої б не сталося за мого президентства. Я зупиню напад на Ізраїль, якого б не сталося за мого президентства. Іран був розбитий, він нічого не мав, зараз Іран близький до створення ядерної зброї. Те, що Байден зробив, є жахливим, немислимим".