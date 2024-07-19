Зеленський – BBC: "З Трампом буде важко працювати, але ми це вміємо"

Під час візиту до Сполученого Королівства Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю BBC, у якому окреслив своє ставлення до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім.
За словами Зеленського, працювати з Трампом "буде дуже важко, проте це саме те, що ми вміємо".
Глава держави також відповів на репліку кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса, який в одному з телеетерів сказав, що йому "все одно, що станеться з Україною". Зеленський сказав, що це не змінює потреби працювати зі Сполученими Штатами і будь-якою їхньою владою.
Український лідер також сподівається на те, що новий прем'єр Британії Кір Стармер не просто підтримуватиме нашу державу на рівні свого попередника Ріші Сунака, а "стане особливим".
Зеленський зізнався, що іноді уявляє момент, коли піде з посади президента, але стверджує, що це станеться не раніше, ніж завершиться війна з Росією.
- На саміті Європейської політичної спільноти Зеленський розкритикував Віктора Орбана, який їздив до Москви з "мирними ініціативами".