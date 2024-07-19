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Зеленський – BBC: "З Трампом буде важко працювати, але ми це вміємо"

Президент розповів британському мовнику про сценарій перемоги республіканця на виборах.

Зеленський – BBC: "З Трампом буде важко працювати, але ми це вміємо"
Володимир Зеленський
Фото: BBC

Під час візиту до Сполученого Королівства Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю BBC, у якому окреслив своє ставлення до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім.

За словами Зеленського, працювати з Трампом "буде дуже важко, проте це саме те, що ми вміємо". 

Глава держави також відповів на репліку кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса, який в одному з телеетерів сказав, що йому "все одно, що станеться з Україною". Зеленський сказав, що це не змінює потреби працювати зі Сполученими Штатами і будь-якою їхньою владою.

Український лідер також сподівається на те, що новий прем'єр Британії Кір Стармер не просто підтримуватиме нашу державу на рівні свого попередника Ріші Сунака, а "стане особливим".

Зеленський зізнався, що іноді уявляє момент, коли піде з посади президента, але стверджує, що це станеться не раніше, ніж завершиться війна з Росією.

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