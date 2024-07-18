Головне за четвер, 18 липня: п’ятеро загиблих на Донеччині, 107 боєзіткнень, підвищення акцизів на паливо

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 876-й день повномасштабної війни.

18 липня російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї та вбили п'ятьох жителів і поранили трьох.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зранку окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання загинув 85-річний житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

Потрапило під ворожий обстріл селище Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів влучили у приватний сектор, де від отриманих травм, несумісних із життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під обстріл потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти населення ворог використав дві авіабомби КАБ-250. Було поранене подружжя.

Ще один чоловік травмований у місті Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 18 липня відомо про 107 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Упродовж доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційних ударів (задіяв зокрема 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 липня – в новині.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин телефоном повідомив Суспільному, що Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області.

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.

"Тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", – сказав речник "ОСУВ" Хортиця. За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

Дрони СБУ спільно з Військово-морськими силами вразили російську базу берегової охорони на березі озера Донузлав у Криму. В цей час ворог проводив там навчання військово-морських сил – тренувався захищати акваторію озера.

Однак ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію, повідомили джерела LB.ua. Атака відбулася минулої ночі.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:

штаб з пунктом управління

склад боєприпасів і техніки

електропідстанція

технічні споруди

вогневі позиції ворога.

"Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, «смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам»", – прокоментувало поінформоване джерело.

Сьогодні, 18 липня, Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік з підвищенням видатків на 500 млрд грн та законопроєкт про зміни до Податкового кодексу на 140 млрд грн.

Зокрема Кабмін хоче домогтися зростання доходів бюджету на 140 млрд грн шляхом збільшення ставки військового збору.

Як повідомляла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік. Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн. Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Верховна Рада сьогодні, 18 липня, підтримала законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"Парламент ухвалив законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№267) про газ теж була підтримана", – написав Железняк у телеграмі.

Підтримав законопроєкт в цілому 231 депутат.

Геращенко додала, що ціна на бензин і дизпаливо зросте на 1,66 грн/л вже у вересні.

Що передбачають зміни – в новині.

Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомив Ярослав Железняк.

Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказували НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція.

Більше інформації – в новині.

Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж всієї доби, повідомляє пресслужба Укренерго.

Із 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, з 9:00 до 23:00 – три черги відключень.

Актуальні графіки можна подивитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Раніше в Державній інспекції енергетичного нагляду повідомили, що після спаду спеки обсяги відключень електроенергії зменшаться.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!