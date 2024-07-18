Уряд схвалив зміни до бюджету з додатковими 500 млрд грн на оборону та податкові зміни на 140 млрд грн

Сьогодні, 18 липня, Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік з підвищенням видатків на 500 млрд грн та законопроєкт про зміни до Податкового кодексу на 140 млрд грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, Кабмін хоче домогтися зростання доходів бюджету на 140 млрд грн шляхом збільшення ставки військового збору.

Як повідомляла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік. Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн. Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.