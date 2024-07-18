Голова НАЗК Віктор Павлущик: «Спеціалісти, які перевіряють топпосадовців, отримують у середньому 35 тис. грн»

«За соціологічним дослідженням, 73 % населення називають корупцію другою проблемою після війни… 73 % — це показник бажання людей жити в країні без корупції», — розповів голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв'ю LB.ua .

Уже 2024-го НАЗК очікує підключення до міжнародної системи EPAC , аби моніторити спосіб життя родичів декларантів за межами України. У самій державі моніторинг також обіцяють посилити.

НАЗК підготувало зміни до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (ДАП) з огляду на виклики воєнного стану. За прогнозами Павлущика, реалізація ДАП дозволить щорічно економити до 200 млрд гривень держбюджету.

Павлущик планує посилити моніторинг способу життя топпосадовців, застосувати ризик-орієнтований підхід до відбору й перевірки декларацій, а також запустити часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня цього року.

У лютому колишній співробітник СБУ й детектив НАБУ Віктор Павлущик очолив Національне агентство з питань запобігання корупції . Після ста днів на посаді він зізнався, що не змінював кадрового складу НАЗК, оскільки був людиною ззовні для агенції.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Зараз на заповнення декларації витрачають три-чотири години. Автозаповнення дозволить скоротити процес до години

Ще наприкінці квітня в першому інтерв'ю на новій посаді ви анонсували часткове автоматичне заповнення декларацій уже до 12 жовтня поточного року. Як просувається цей процес?

Ми плануємо в заявлені строки запустити часткове автозаповнення декларацій. Наступна кампанія декларування буде максимально автоматизована.

Наразі форс-мажорів немає, і я сподіваюся, що після 12 жовтня декларанти матимуть можливість автоматично заповнювати до 70 % полів даними, наявними в реєстрах, базах державних органів. Можу сказати, що це досить хороший показник. І для цього НАЗК у співпраці з іншими органами виконує величезну роботу.

У чому саме полягатиме автоматизація? Ви плануєте запустити автоматичне декларування у співпраці з Мінцифри?

До чернетки декларації буде можливість перенести відомості з реєстрів, держателями яких є Міністерство юстиції, МВС, ДПС, ПФУ, Мінсоцполітики, ДЗК та інші державні органи.

Співпраця ж з Мінцифри дозволила нам реалізувати можливість декларанту на стадії заповнення чернетки декларації отримати інформацію не лише про свої, а й членів сім’ї активи й доходи через відповідне погодження в мобільному застосунку «Дія». Міністерство нам дуже допомогло в цьому.

Фото: nazk.gov.ua

Скільки вже декларацій подали та скільки перевірили?

Загальна кількість поданих декларацій за 2021, 2022, 2023 роки становить майже два мільйони. За чинним законодавством, повній перевірці підлягають не всі декларації. Про новий підхід у відборі декларацій на повну перевірку за результатами оцінки ризиків і логічного й арифметичного контролю ми широко інформували суспільство.

За перше півріччя 2024 року НАЗК розпочало 535 повних перевірок декларацій. Порівняно з двома мільйонами це, звичайно, невелика цифра. Однак треба розуміти, що на повну перевірку відібрано декларації з найвищим показником рейтингу ризику.

Щодо ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу в перевірках декларацій: найрелевантніший для порівняння ефективності 2021 рік — період після конституційної кризи. І якщо порівнювати ситуацію тоді й зараз, то за такий самий період у 2021-му завершили повні перевірки лише 104 декларацій. Зараз завдяки оптимізації процесу повної перевірки дослідили 206 декларацій.

2021 року в результаті повних перевірок встановили ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення у 18 деклараціях, зараз — 93. Тобто загальний відсоток декларацій, у яких встановили порушення й обґрунтовані висновки скерували компетентним органам, тепер становить 45 %, тоді як у 2021-му — лише 17 %.

За моїми оцінками, ми демонструємо хороші показники. Якісний підхід до перевірок дає можливість підвищити їхню ефективність. Саме ризик-орієнтований підхід дозволяє відібрати для повних перевірок декларації, в яких потенційно вища ймовірність виявити й задокументувати правопорушення.

Важливо, що у 2021 році цю роботу виконували 50 осіб, а зараз це результат праці 27 уповноважених.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Ще на етапі конкурсу на голову НАЗК антикорупційні активісти наголошували, що 27 осіб, котрі проводять повні перевірки декларацій, — це критично мала кількість. І це може зірвати сам процес.

Звісно, це невелика кількість, адже, крім повних перевірок декларацій, НАЗК має багато інших функцій. Наш загальний штат, а це близько 400 осіб, повинен виконувати спецперевірки, вивчати звітність партій, створювати Реєстр прозорості після підписання закону про лобіювання й забезпечити виконання інших функцій, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

Я не можу сказати, що штат НАЗК критично малий. Але ми намагаємося максимально вдосконалювати наші процеси так, щоб була висока якість при мінімальному людському ресурсі.

Що змінить автоматичне заповнення декларації? Ризик-орієнтований підхід до повних перевірок усе одно залишається?

Це буде право людини — скористатися можливістю автозаповнення чернетки.

Ключове, що автозаповнення дозволить декларанту уникнути помилок й одруківок. Буває навіть таке, що людина замість 5–6 цифр вартості об'єкта, земельної ділянки вказує 14-значну цифру кадастрового номера. Бо просто неправильно скопіювала цифри та внесла не в ту графу. А це вже впливає на показник рейтингу ризику декларації. Ця декларація за ризик-орієнтованим підходом може бути відібрана на повну перевірку як найризикованіша.

Тому автозаповнення декларацій має дві важливі мети. Перша — це спростити заповнення декларації. Зараз на це витрачають у середньому три-чотири години. Автозаповнення дозволить заповнити декларацію приблизно за годину. Звісно, це в середньому, бо бувають різні декларації.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик і Анна Стешенко під час інтерв'ю

І друга мета — це економія нашого часу в НАЗК, який зараз часто витрачають на виявлення таких помилок у деклараціях. А сам ризик-орієнтований підхід залишиться. Бо це дуже хороший метод. Він дієвий і для перевірок, і як превентивний захід. Чому? Бо попередній підхід у перевірках давав можливість розраховувати, що будуть перевіряти щороку декларації одних і тих самих осіб. Ми мусили перевіряти одних і тих самих людей лише через те, що вони обіймали певні високі посади. Це завдавало щороку стресу декларантам і негативно впливало на ефективність роботи НАЗК на цьому напрямі. Зараз ми перевіряємо декларації на підставі оцінки ризиків. І кожен публічний службовець має розуміти, що його декларація може стати об'єктом перевірки. Тому це дуже важливий превентивний захід.

НАЗК перевірить звітність забороненої проросійської ОПЗЖ

Агентство припинило державне фінансування парламентської партії «Голос» через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. А яка ситуація з перевірками інших парламентських сил?

Перевірка парламентських і непарламентських партій триває. Ми поетапно інспектуємо всі звіти за всі роки до 2023-го. Завершена перевірка парламентських партій за 2020–2023 роки й І квартал 2024-го. Результати публічні — на сайті НАЗК. Під час цих перевірок ми виявили порушення, що призвели до відкриття адміністративних і кримінальних проваджень, а також установили ризикові операції. Зокрема, партія «Європейська солідарність» придбала ОВДП на 46 млн гривень, з яких 35 млн грн державного фінансування. НАЗК направило партії запит на додаткові пояснення. Крім того, у звітах партії «Слуга народу» встановлено, що 80 фізичних осіб здійснили грошові внески на понад 32 млн грн, при цьому сукупний дохід цих внескодавців за останні роки не відповідає сумам внесків. Нацполіція вже розпочала досудові розслідування щодо цього за направленими Нацагентством матеріалами.

Фото: nazk.gov.ua

Інші парламентські партії також подали свої звіти?

Так, парламентські партії надали свої звіти.

А щодо забороненої ОПЗЖ, на базі якої створили дві парламентські групи? На жаль, після судового рішення про заборону діяльності цієї проросійської партії громадськість не дізнається про її звітність і про те, на що використовували бюджетне фінансування.

На мою думку, політичні партії, які не провадять діяльності або перебувають у стадії ліквідації, не слід звільняти від подання звітів. За кожен період існування, до повного юридичного припинення діяльності, політичні партії мають звітувати. Тим паче, вони ж отримували державне фінансування. У вересні 2022 року НАЗК видало наказ припинити державне фінансування ОПЗЖ.

Політична партія «Опозиційна платформа — за життя» не подала звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за звітні періоди 2020–2023 років.

Водночас НАЗК у 2023 році в рамках державного контролю дослідило дотримання обмежень на фінансування партії за цей період.

Ми встановили, що у IV кварталі 2020 року 17 фізичних осіб здійснили грошові внески на суму близько 8 млн грн. При цьому сукупний дохід цих внескодавців за відповідні роки не відповідає сумам внесків. Після нашого звернення Національна поліція розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права).

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

НАЗК направило на розгляд уряду зміни до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки з урахуванням викликів воєнного стану

Ще у травні ваш заступник Ярослав Любченко повідомив, що НАЗК розпочало аналіз корупційних ризиків централізованих тилових закупівель для ЗСУ. Чи є якісь результати?

Будь-який наш аналіз — це виявлення корупційних ризиків й обставин у відповідній сфері діяльності. Якщо ми говоримо про закупівлі, то це насамперед отримання інформації від державних органів, від приватних структур, які беруть у них участь. До аналізу також залучають міжнародних експертів, які допомагають у кожній сфері. І цей процес відбувається не тільки в оборонній галузі. У результаті ми рекомендуємо застосовувати певні запобіжники, щоб можливостей для корупційної діяльності не було. Це сама суть цього аналізу.

На результати аналізу ми очікуємо у вересні. Наразі ми попрацювали в кооперації з експертами вітчизняних органів і НАТО. З Альянсом розробили рекомендації, які схвалили під час засідання Комітету сектору оборони і безпеки Ради Україна — НАТО 2 липня та представили на Вашингтонському саміті.

Фото: facebook/НАЗК Установча зустріч у НАЗК щодо запуску оцінкювання стану впровадження рекомендацій НАТО, наданих у Звіту за підсумками Самооцінки стану виконання Програми НАТО з розбудови доброчесності.

Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки має вирішити п'ять ключових проблем у сфері оборони: неефективне розпорядження землями оборони, непрозорість закупівель товарів і послуг, корупційні ризики при формуванні кадрової політики, неефективна модель контролю продукції оборонного призначення, зловживання під час забезпечення військовослужбовців житлом. Чи є вже конкретні результати виконання цих завдань ДАП у сфері оборони?

Почну зі самої ДАП. Це величезний документ, який має на меті якраз максимально удосконалити наше законодавство і нашу діяльність у найвразливіших до корупції сферах. Це 15 сфер життя, де важливо не допустити корупційних ризиків у роботі будь-яких органів.

Реалізація передбачених ДАП заходів матиме величезний економічний ефект і дасть можливість економити щорічно до 200 млрд грн бюджету країни.

Передбачені заходи в оборонній сфері. За даними інформаційної системи моніторингу ДАП, яка публічна, наразі у сфері оборони виконали 17% таких заходів.

Водночас важливим є той факт, що частину цих заходів неможливо виконати в умовах воєнного стану. Наприклад, неможлива інвентаризація земельних ділянок, які є на тимчасово окупованій території.

Тому ми провели комплексну роботу зі 109 органами щодо внесення змін до ДАП для її актуалізації. Ці зміни ми направили на розгляд Кабміну.

Зміни до ДАП саме в оборонній сфері?

Не лише. Це комплексні зміни, потреба в яких виникла через реалії воєнного стану.

Важливим фактором також є те, що наша антикорупційна стратегія розрахована на 5 років, з 2021 по 2025 рік. Однак ДАП була прийнята лише у березні 2023 року, що по суті передбачає реалізацію всіх заходів «п'ятирічки» за менш як три роки.

Але той результат, який ми маємо зараз щодо виконання ДАП, позитивний.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Які основні зміни до ДАП ви запропонували Кабміну?

Більшість заходів стосується невеликого відтермінування строків їхнього виконання. Йдеться здебільшого про перенесення дат виконання цих графіків. Деякі зміни стосуються суті програми.

Спеціалісти НАЗК, що перевіряють топпосадовців, отримують зарплатню на неналежному рівні

Метью Мюррей, голова Конкурсної комісії, ще на етапі відбору кандидатів на посаду голови НАЗК в інтерв`ю LB.ua рекомендував вам розробити «новий стандарт для оцінки ризиків в урядових структурах у вразливих сферах: бюджетуванні та закупівлях». Чи плануєте ви впроваджувати ці нові стандарти? Якими вони можуть бути?

Я також мав з ним розмову вже після конкурсу. Ми дискутували з цього приводу. Я передбачаю, що виявлення корупційних ризиків стосуватиметься не лише бюджетної сфери та закупівель, а й інших сфер.

Нові стандарти оцінки корупційних ризиків мають стосуватись усіх найвразливіших сфер. У мене є своє бачення, я спробую його впровадити тут. Воно полягатиме в глибшій галузевій експертизі фахівців для якіснішого аналітичного відпрацювання кожної окремої сфери. І це буде стосуватись як виявлення корупційних ризиків, так і антикорупційної експертизи законодавчих актів. Тому, я думаю, ці зміни будуть вписуватися в концепт, який мав на увазі пан Метью.

Мюррей у спілкуванні з LB.ua також додав, що НАЗК має посилити використання цифрових інструментів, алгоритми штучного інтелекту. Чи планує НАЗК використовувати цей механізм?

Штучний інтелект у тому розумінні, яке поширене наразі, звичайно, не використовується. Різниця між штучним інтелектом та іншим програмним забезпеченням велика.

Ми маємо певні програмні продукти, які задіюють алгоритми, що допомагають нам працювати з деклараціями. Бо це великі масиви інформації.

Але потенційне використання самого штучного інтелекту якраз можна розділити на два аспекти. Це може бути аналіз величезних масивів інформації з відкритих джерел. Друге — аналіз інформації при перевірці декларацій і моніторингу способу життя.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Що стосується другого, то тут проблема в тому, що ми не можемо видати інформацію з реєстрів назовні, оскільки вона містить велику кількість персональних даних.

Що стосується декларацій, ми повинні, насамперед, придумати методологію, яка може використовуватися у нас. Наприклад, DWH (Data Warehouse, сховище даних), побудову й впровадження якого міжнародні донори допомагають нам забезпечити. Це дасть нам можливість працювати з великими масивами інформації.

Окрім того, ми в пошуку інших програмних продуктів, які допоможуть покращити аналіз корупційних ризиків. Врешті, для запровадження усього цього ще необхідно багато консультацій, переговорів та визначення шляхів реалізації цих планів.

Членкиня Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК Лора Стефан, яка була однією з трьох міжнародних експертів з незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК, казала у спілкуванні з LB.ua, що результати аудиту за період 2020-2021 років актуальні для вас і зараз. Чи плануєте ви виконати ці рекомендації зовнішнього аудиту? Та які саме?

Так, ці рекомендації є актуальними. Що вже безпосередньо зробив я? Відповідно до цих рекомендацій, я змінив організаційно та функціонально роботу внутрішнього контролю. Вони вже не займаються перевіркою декларацій та способу життя окремих категорій. Для цього створені окремі підрозділи.

Над виконанням інших рекомендацій, звичайно, ми будемо працювати.

Однак, наприклад, є рекомендації щодо ресурсного забезпечення НАЗК, виконання яких не залежить від нас, бо ми не впливаємо на фінансування агентства. До речі, це ж стосується проблеми зарплат наших працівників. У законі прописаний «належний рівень заробітної плати для виконання поставлених перед ними завдань». Спеціалісти, які займаються перевірками топпосадовців, несуть надзвичайно велику відповідальність, однак отримують зарплатню на доволі низькому рівні, в середньому, 35 тис. грн.

Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК Спеціалісти НАЗК

У листопаді НАЗК очікує на підключення до міжнародної системи EPAC

Заступниця голови Комітету ВРУ з антикорупційної політики Олена Мошенець зазначила у спілкуванні з LB.ua, що вашим основним завданням має стати моніторинг способу життя посадовців. На цьому також наголошують міжнародні партнери. Які нові механізми планує запровадити НАЗК, аби був реальний моніторинг способу життя декларантів?

По-перше, наголошую, що моніторинг способу життя реальний та працює. Але, звичайно, для якісного опрацювання нам потрібно отримувати інформацію не тільки з України, а й з інших країн. І це проблемне питання, над яким ми працюємо.

Наприклад, по Україні ми отримуємо інформацію з комплексної системи відеомоніторингу «Безпечне місто».

До речі, в антикорупційному комітеті ВРУ також закликали до підключення цієї системи, яка дає всю «відеокартинку» способу життя. Ви її підключили?

Так, ми не просто її підключаємо, а й максимально розширюємо її використання фахівцями НАЗК. Щоб це була інформація не тільки з Києва, а й з багатьох міст України. І це дуже важливий аспект.

Друге, через війну багато людей виїхали за межі країни. Є дуже багато інформації про їхнє майно. Однак є проблема з отриманням цієї інформації з-за кордону. Якщо в кримінальних процедурах є так звані MLA-запити (запити про надання міжнародної правової допомоги), і вони є обов'язковими, то в адміністративці — ні.

Але ми працюємо над цим питанням, комунікуємо на міжнародному рівні.

Ми вже направили запит на підключення до міжнародної системи EPAC. Дуже розраховуємо, що це станеться в листопаді цього року. Також ми налагодили співпрацю і хочемо залучати АРМА до пошуку активів за кордоном в рамках наших процедур.

Все це може дати позитивні результати у проведенні моніторингу способу життя публічних службовців.

Фото: poltava.to Так виглядає система «Безпечне місто» у відділі оперативного реагування, Полтава

Інша членкиня Комітету ВРУ з антикорупційної політики Вікторія Сюмар у спілкуванні з LB.ua наголошувала, що головне завдання для вас — це забезпечення незалежності інституції. «Наразі відсутня інформація, конкретні адреси декларантів у відкритих реєстрах. Але це можуть зливати проти політичних опонентів», — припускала Сюмар. Ви гарантуєте, що за вашої каденції цього не буде?

Можу відповісти коротко — так, гарантую.

Я переконаний у незалежності НАЗК, бо є максимальна кількість запобіжників для цього. Всі вони прописані у законодавстві. І вони максимально забезпечують незалежність органу. І це круто.

Що стосується зазначеної інформації, то в публічному доступі її немає і не буде. Ця інформація зберігається в закритій частині реєстру. Її використовують лише для перевірки декларації. Все.

«З представниками Офісу президента я зустрічаюсь на офіційних заходах»

Наприкінці квітня в інтерв`ю ви заявляли, що не зустрічалися з президентом та кимось з ОП. Чи відбувалися такі зустрічі згодом? Які теми обговорювалися?

Ні, я не зустрічався з президентом. З представниками Офісу президента я зустрічаюсь на офіційних заходах. В першу чергу, це, звичайно, засідання МРГ по санкціях.

На наради президент вас не викликав?

Ні, жодного разу не спілкувався.

В Офіс президента вас також не викликали.

Ні, не викликали.

А з Офісу президента телефонували?

З Офісу президента — це з якимись вказівками чи що?

Так.

Ні.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Конкурси в НАЗК будуть відновлені, а викривачі корупції мають отримати винагороди

Громадський сектор рекомендує вам відновити відкриті конкурси на посади в НАЗК. Так, воєнний стан дозволяє вам призначати на посади без проведення відкритих конкурсів. Однак ви як голова НАЗК можете самостійно відновити всі конкурсні процедури. Ви плануєте це зробити?

Саме я не маю таких повноважень. Оскільки це не передбачено законодавством. Але у червні були проведені громадські слухання, надані рекомендації щодо законодавчих змін. Ми їх врахуємо, і через Кабмін будемо пропонувати ці зміни для реалізації.

Це дасть нам можливість проводити конкурси на посади.

Тобто конкурси будуть відновлені?

Так, звичайно. Були громадські слухання, все було публічно. У них взяли участь дуже багато представників громадськості.

Експерти наголошують ще на одному важливому завданні для вас — вдосконаленні захисту прав викривачів корупції. Наприкінці каденції попереднього голови Олександра Новікова НАЗК нарешті презентувало довгоочікуваний «Єдиний портал повідомлень викривачів».

Але треба виправити низку технічних помилок на порталі, зокрема, адаптувати технічні характеристики так, щоб вони відповідали Керівним принципам ЄС щодо обробки персональних даних. Чи плануєте ви це виправити?

Перше, щодо захисту персональних даних — портал викривачів є абсолютно безпечним. Він пройшов сертифікацію з ТЗІ, КЗІ (технічний та криптографічний захист інформації). Інформація з порталу не може бути поширена.

Так, є багато пропозицій від громадськості для удосконалення роботи самого інституту викривання та порталу викривачів. Сам портал передбачає підключення понад 90 тис. органів у всій Україні. Зараз ми маємо підключених понад 3,6 тис. органів.

І тому для максимально релевантних даних нам необхідно його вдосконалити. Для цього потрібен ще деякий час, щоб отримати максимальний перелік тих проблем, які необхідно узагальнити та усунути, а не змінювати портал по 10 разів. Треба це буде зробити за один раз.

Загалом, по інституту викривачів насправді є більш нагальні питання.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Які саме?

Наприклад, виплата винагороди викривачам. Це важливий аспект для підтримки інституту викривання, його розвитку.

Щодо виплати викривачам — це проблема бюджету чи потребує законодавчих змін?

Ця проблема лежить в законодавчому полі.

Які зміни необхідно внести у законодавство?

Для максимально якісного функціонування на постійній основі треба внести зміни до бюджетної програми і визначити відповідальний орган, який здійснюватиме виплати викривачам. Бо наразі у нас є два викривачі (Євген Шевченко і Андрій Бойко — LB.ua), з фінальними рішеннями судів. Але вони все ще очікують на свої виплати.

На мою думку, це питання треба вирішувати тут і зараз. Можна внести зміни до бюджету на поточний рік та передбачити виплати.

«20% людей бере хабарі, а 80% — пропонує або дає. І ми маємо працювати з двома групами»

Наші співрозмовники в агенції називають вас людиною без власної команди. Також наші співрозмовники стверджують, що вас «поглинула команда Новікова». Це так? Та чи відповідає дійсності, що ексочільник НАЗК Олександр Новіков й досі має вплив на інституцію?

Я не прийшов до НАЗК після змін законодавства, які б вимагали реформування органу. Я не маю будувати орган з нуля, а прийшов у діючу структуру, яка має певні результати, хорошу експертизу в своїй сфері.

На моє особисте переконання, ситуація, коли приходить новий очільник та, не аналізуючи стан та можливості організації, обнуляє все, створюючи «чисте поле», витрачає багато часу для перебудови налагоджених процесів — це неправильний підхід.

Боротьба з корупцією в багатьох аспектах — це стратегічне питання. Воно охоплює багато завдань поза межами каденції голови, яка триває лише чотири роки.

Фото: надано пресслужбою Віктор Павлущик

Я прийшов у команду. І в цій команді є досить хороші, кваліфіковані спеціалісти. Знайти таких хороших спеціалістів в цій специфічній сфері на ринку дуже складно. Тим паче, наш ринок зараз дуже сильно потерпає від нестачі людей.

Я завжди для себе мав за приклад формування державної служби у Великій Британії. У них при зміні міністра, зазвичай, змінюються тільки його заступники. Апарат продовжує виконувати свої функції. Тому я переконаний, що в інституції, яка має результати, я є тією людиною, яка зі своїм баченням може задати певні вектори розвитку, здійснити точкові зміни для якіснішого результату.

Соціологічні опитування та дослідження НАЗК свідчать, що рівень корупції лише зростає. І корупція залишається другою найбільшою проблемою українців після війни. Це свідчить про неефективність роботи НАЗК?

Я вважаю, що робота антикорупційних органів є ефективною.

За соціологічними дослідженнями, 73% населення та 72% представників бізнесу називають корупцію другою проблемою після війни. Але далеко не всі ці 73% стикаються з корупцією. Відсоток українців, які мали корупційний досвід, майже в 4 рази менше, — до 20%.

Але 73% — це, напевне, ще й показник несприйняття корупції людьми, показник бажання людей жити в країні без корупції. І це добре. Це показник того, що ми хочемо змін, хочемо жити в іншій Україні. Без корупції. І ми маємо максимально реалізовувати свої функції для здійснення цього бажання.

Водночас, ці 73% також мають змінювати нашу країну. Бо наведу ще цифри, щодо хабарництва: 20% людей беруть хабарі, а 80% пропонують або дають. І ми маємо працювати з обома сторонами.

Але для мене особисто важливим є інше опитування експертного середовища, за даними якого майже 60% експертів вірять у зниження рівня корупції у найближчому майбутньому. Цей показник якраз свідчить про ефективність тих заходів, які вживаються антикорупційними органами протягом 10 років.