В Україні вперше викривач корупції отримає 13,3 млн грн винагороди

Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів у 2020 році.

В Україні івперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу корупції, яка становитиме 13 млн 299 тис. 950 грн.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів у 2020 році.

Йдеться про організацію хабаря $5 млн, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще $1 млн нібито був призначений для посередників.

Також судді ВАКС затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ільяшенком – останнім обвинуваченим у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів. Таким чином, у справі про спробу підкупити Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно.

Шевченко називають "позаштатним працівником НАБУ" з 2016 року.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. Цей ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах.

Рада проголосувала за створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію ще в 2021 році. Зазначалося, що розмір винагороди викривача складатиме 10% від розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків. У жовтні 2019 року Рада ухвалила законопроєкт №1010 про грошову винагороду викривачам корупції.

Цього року до єдиного реєстру отримали доступ Нацполіція та ДБР.

У березні минулого року в Україні також запустили портал для викривачів активів осіб, що причетні до агресії Росії проти України.