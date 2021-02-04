Рада підтримала створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", який передбачає створення Єдиного порталуу повідомлень про корупцію.

Документ підтримали 253 нардепи.

"Ввнесено зміни до закону "Про запобігання корупції", якими передбачено створення правової основи для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення для належного та якісного упорядкування процедури розгляду повідомлень про корупцію", - повідомляється на сайті парламенту.

Також внесено низку взаємоузгоджених змін до Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Законом передбачено, що розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків. При цьому розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

"Повідомлення (про корупцію, - ред.) має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені. Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією", - зазначається у повідомленні.

До початку роботи Єдиного порталу повідомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, які діяли до прийняття цього закону.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1010 про грошову винагороду викривачам корупції.

Раніше ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов закликав громадян повідомляти про корупцію йому безпосередньо.