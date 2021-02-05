Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі російської ФСБ, до якої входили колишні українські військові.

Фото: Пресцентр СБУ

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Агентурна мережа ФСБ РФ діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки", - сказано в повідомленні.

СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань - бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".

Фото: Пресцентр СБУ

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та діяльність Головного управління розвідки Міноборони, ССО, Штабу ВМС тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Фото: Пресцентр СБУ

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. доларів США.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Під час обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.

Фото: Пресцентр СБУ

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.

Раніше СБУ встановила, що телеграм-канали "Легитимный" і "Резидент" працюють на Росію. Їхнім адміністратором є одеський антимайданівець, а замовником - військова розвідка РФ.