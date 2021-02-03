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У Харкові викрили конвертцентр з обігом 5 мільярдів гривень

Під час обшуків  правоохоронці виявили необліковані 7 млн гривень готівкою.

У Харкові викрили конвертцентр з обігом 5 мільярдів гривень
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через нього, складав понад 5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання та посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

Фото: СБУ

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн гривень.

Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у грудні минулого року На Львівщині "накрили" конвертцентр з обігом 20 млрд гривень.

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