Мінрегіон: більш ніж 300 будинків для літніх людей в Україні працюють без реєстрації

Урядова комісія перевірила 1205 соціальних об’єктів по всій країні після пожежі в Харкові.

Під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова відбулося чергове засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що сталася 21 січня у Харкові, коли внаслідок пожежі загинуло 16 літніх людей.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Члени Комісії заслухали та обговорили доповіді представників Національної поліції, Міністерства соціальної політики, Харківської обласної державної адміністрації, щодо ходу розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, надання допомоги сім’ям загиблих і постраждалим внаслідок трагедії та ходу перевірок соціальних установ по всій Україні.

Зазначається, що станом на 2 лютого перевірено 1205 соціальних об’єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центри для алко- та наркозалежних.

У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених на даний момент будинків для літніх людей не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Членами комісії доручено відповідальним органам продовжити перевірки і доповісти про їх остаточні результати 9 лютого.

"Перед нами стоїть два завдання: виявлення точної кількості соціальних закладів, які працюють нелегально, і після усунення всіх можливих порушень виведення їх максимальної кількості у легальну площину та розробка законодавства, яке фактично буде регулювати роботу сфери надання соціальних послуг. Тільки так можна покласти кінець функціонуванню соціальних «об’єктів-невидимок», а отже і унеможливити подібні харківській трагедії",- зазначив Чернишов

Остаточні результати перевірок та висновки будуть оприлюднені 19 лютого.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Власник домоволодіння, який здав двоповерховий будинок під пансіонат, орендар будинку та його дружина, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату, були затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 3 до 8 років.

23 січня Київський райсуд Харкова обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.