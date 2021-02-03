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У четвер в Україні тепло і вітряно

Похолодання прийде 5 лютого.

У четвер в Україні тепло і вітряно
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

У четвер, 4 лютого, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти і тепле повітря атлантичного походження

Про це з посиланням на Укргідрометцентр передає "Інтерфакс-Україна".

Уночі в західних, північних та Вінницькій областях, а вдень у всій Україні очікуються опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у західних областях і південній частині - до 9° тепла.

У Києві - часом дощ; температура вночі 0-2°, вдень 3-5° тепла.

У п'ятницю, 5 лютого, в Україні без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг.

Очікується зниження температури: в північній частині вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південних областях і на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

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