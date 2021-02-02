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SkyUp запустить рейси з України до двох італійських міст

Вартість квитків з Києва до Барі без багажу стартує від 1264 грн, зі Львова до Бергамо - від 840 грн.

SkyUp запустить рейси з України до двох італійських міст
Фото: SkyUp Airlines

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає два нові напрямки до Італії. З травня літаки компанії почнуть літати з Києва до південного Барі, а зі Львова - до північного Бергамо. 

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Старт польотів за напрямком Львів – Бергамо – Львів запланований на 21 травня 2021 р., а Київ – Барі – Київ з 29 травня 2021 р.

Рейси Львів – Бергамо – Львів виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці, а Київ – Барі – Київ – щовівторка й щосуботи. 

Вартість квитків до Барі без багажу стартує від 1264 грн, у зворотному напрямку - від 1339 грн. За квиток до Бергамо доведеться викласти від 840 грн, назад - від 851 грн.

Окрім того, SkyUp планує цієї весни розпочати польоти з Києва до Болоньї, Бергамо, Катанії, Ламеції Терме, Неаполя, Рима та Ріміні. Також SkyUp наприкінці травня планує відкрити рейси до Ріміні з Харкова.

Нагадаємо, у жовтні SkyUp скасував рейси Київ-Єреван через використання системи ППО поблизу вірменської столиці.

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