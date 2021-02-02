Поліція повідомила про затримання чоловіка, який підозрюється у здійсненні підпалу торгівельного центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.
Правоохоронці встановили, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою.
У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та, підпаливши приміщення, кинувся тікати.
Інші охоронці разом із співробітниками управління поліції охорони, наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою.
На місце події охоронці викликали поліцейських.
"Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції. Гасінням пожежі центру займаються вогнеборці. Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події", - інформують у поліції.
Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на вбивство".
Про пожежу в торгівельному центрі стало відомо близько 13:00. За даними ДСНС, станом на 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.