Фото: dsns.gov.ua

Поліція повідомила про затримання чоловіка, який підозрюється у здійсненні підпалу торгівельного центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Правоохоронці встановили, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою.

У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та, підпаливши приміщення, кинувся тікати.

Інші охоронці разом із співробітниками управління поліції охорони, наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою.

На місце події охоронці викликали поліцейських.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції. Гасінням пожежі центру займаються вогнеборці. Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події", - інформують у поліції.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на вбивство".

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Про пожежу в торгівельному центрі стало відомо близько 13:00. За даними ДСНС, станом на 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.